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Царьград

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Именины 12 сентября: День ангела у Александра, Павла и Петра

Именины 12 сентября: День ангела у Александра, Павла и Петра

12 сентября в православной традиции отмечается день памяти целого ряда святых, чьи имена вошли в церковный календарь.

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