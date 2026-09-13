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Царьград

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Татьяна Куц объяснила причины низких оценок в начале года

Татьяна Куц объяснила причины низких оценок в начале года

Методист Татьяна Куц рассказала о причинах низких оценок в начале учебного года. Она объяснила, что школьники сталкиваются с трудностями адаптации и усталостью в сентябре.

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