Кошевой рассказал, что пробовался на роль Мастера в новой экранизации романа Булгакова

Актёр известен по роли Родиона Раскольникова в телевизионном сериале 2007 года. Российский актёр театра и кино Владимир Кошевой, рассказал в эфире программы «Открытая студия» на 78 телеканале, что пробовался на главную роль в новой экранизации романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита».