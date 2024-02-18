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Кошевой рассказал, что пробовался на роль Мастера в новой экранизации романа Булгакова

Актёр известен по роли Родиона Раскольникова в телевизионном сериале 2007 года. Российский актёр театра и кино Владимир Кошевой, рассказал в эфире программы «Открытая студия» на 78 телеканале, что пробовался на главную роль в новой экранизации романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита».

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