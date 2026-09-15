Не рано и не поздно: когда сажать чеснок, чтобы головки выросли крупными

Размер головки чеснока зависит от даты его посадки. Об этом говорится в статье 7Дней.ru. Очень часто неопытные садоводы сталкиваются с одной и той же проблемой: чеснок вырастает мелким или вовсе гниет в земле.
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