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Не рано и не поздно: когда сажать чеснок, чтобы головки выросли крупными

Не рано и не поздно: когда сажать чеснок, чтобы головки выросли крупными

Размер головки чеснока зависит от даты его посадки. Об этом говорится в статье 7Дней.ru. Очень часто неопытные садоводы сталкиваются с одной и той же проблемой: чеснок вырастает мелким или вовсе гниет в земле.

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