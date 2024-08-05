Иран предупредил Израиль о готовности атаковать

Иранская сторона донесла до сведения Израиля, что готовит на него прямую атаку. С этим заявлением выступил глава внешнедипломатического ведомства еврейского государства Исраэль Кац, его цитирует The Jerusalem Post.
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