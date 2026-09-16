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Мировое обозрение

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Внутри волчанского кольца ликвидировали около 500 военных ВСУ

Внутри волчанского кольца ликвидировали около 500 военных ВСУ

Волчанское направление превратилось в одну из самых горячих точек Харьковской области. По данным замглавы военно-гражданской администрации региона по обороне и безопасности Евгения Лисняка, внутри так называемого волчанского кольца с начала сентября уничтожено около 500 украинских военнослужащих.

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