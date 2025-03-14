Песков назвал решение ЕСПЧ о трагедии в Одессе проблеском здравого смысла

ИТАР-ТАСС/Андрей Боровский Решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) о том, что Украина виновна в непринятии мер по предотвращению насилия и спасению граждан в ходе трагических событий в Доме профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года, является проблеском здравого смысла.