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Сенатор США: заявление Трампа о Панамском канале может сыграть на руку РФ

Сенатор США: заявление Трампа о Панамском канале может сыграть на руку РФ

REUTERS/Brian Snyder Заявления избранного президента США Дональда Трампа о намерении вернуть контроль страны над Панамским каналом могут негативно отразиться на отношениях Вашингтона с партнерами и подтолкнуть их к сближению с Россией и Китаем.

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