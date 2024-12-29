Сенатор США: заявление Трампа о Панамском канале может сыграть на руку РФ

REUTERS/Brian Snyder Заявления избранного президента США Дональда Трампа о намерении вернуть контроль страны над Панамским каналом могут негативно отразиться на отношениях Вашингтона с партнерами и подтолкнуть их к сближению с Россией и Китаем.
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