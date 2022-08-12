Кириос выиграл девятый матч подряд и вернется в топ-30

Австралиец Ник Кириос в третьем круге «Мастерса» в Монреале обыграл Алекса де Минаура – 6:2, 6:3. Для Кириоса это 30-я победа в сезоне, девятая подряд и 15-я в последних 16 матчах.
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