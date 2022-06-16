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Праздничные прически на средние волосы: 12 крутых идей

Праздничные прически на средние волосы: 12 крутых идей

Со средними волосами у женщин появляется больше возможностей экспериментировать с укладками. Для важных событий в жизни и праздничных дней стилисты предлагают массу самых разнообразных и красивых причесок, которые способны украсить ваш образ.

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