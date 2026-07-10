Страны НАТО должны продолжать финансирование антироссийской войны и поддерживать санкции. Об этом на канале «DW на русском» (нежелательная в РФ медиа группа) заявила экс-стратег НАТО Штефани Бабст, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».