ИА Регнум
НовостиСтатьиМненияФоторепортажиПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИА Регнум

74 подписчика

В Энгельсе приостановил работу мусоросортировочный комплекс из-за режима ЧС

В Энгельсе приостановил работу мусоросортировочный комплекс из-за режима ЧС

Работа мусоросортировочного комплекса приостановлена после введения режима чрезвычайной ситуации (ЧС) в Энгельсе из-за продолжающегося пожара в промзоне, возникшего в результате атаки украинских беспилотников.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх