В Энгельсе приостановил работу мусоросортировочный комплекс из-за режима ЧС

Работа мусоросортировочного комплекса приостановлена после введения режима чрезвычайной ситуации (ЧС) в Энгельсе из-за продолжающегося пожара в промзоне, возникшего в результате атаки украинских беспилотников.
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