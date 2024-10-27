Украина критикует генсека ООН за рукопожатие с Путиным и объятие с Лукашенко

Киев и его западные союзники в ярости от визита генсека ООН в Казань, пишет Bloomberg. Антониу Гутерриш жал руку Путину и обнимался с Лукашенко, тогда как от организованного Украиной саммита в Швейцариии отказался "по личным причинам".
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