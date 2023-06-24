В Минобороны РФ заявили, что ВСУ воспользовались провокацией Пригожина и готовятся к наступлению

Сегодня 387 прочитали В Министерстве обороны России заявили о том, что киевский режим воспользовался провокацией основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина по дезорганизации обстановки и сосредотачивает свои резервы для атаки на позиции российских войск на бахмутовском направлении.
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