В Минобороны РФ заявили, что ВСУ воспользовались провокацией Пригожина и готовятся к наступлению

Сегодня 387 прочитали В Министерстве обороны России заявили о том, что киевский режим воспользовался провокацией основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина по дезорганизации обстановки и сосредотачивает свои резервы для атаки на позиции российских войск на бахмутовском направлении.