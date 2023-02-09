В Новосибирской области в суд направлено уголовное дело о незаконном обороте оружия и боеприпасов

46-летний житель Черепановского района обвиняется в преступлениях, связанных с незаконными изготовлением, хранением, перевозкой и сбытом огнестрельного оружия и боеприпасов к нему.
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