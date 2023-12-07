Седан Toyota Vios с надежным мотором и «автоматом» значительно подешевел в России. Теперь он доступнее Lada Vesta

Как сообщают «Автоновости дня», седан Toyota Vios заметно подешевел в России: если еще пару недель назад автомобиль предлагался за 2,2 млн рублей, то сейчас минимальная стоимость снизилась до 1,835 млн рублей.
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