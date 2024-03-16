Шойгу сообщил о приказе Путина увести срочников от границы из-за атак ВСУ

Министр обороны РФ, генерал армии Сергей Шойгу после заседания Совета безопасности рассказал, что российская разведка за две недели до попыток Вооруженных сил Украины перейти границу России получила информацию о планах украинских сил, и президент Владимир Путин приказал отвести из приграничных районов подразделения, в которых проходят службу срочники.