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Шойгу сообщил о приказе Путина увести срочников от границы из-за атак ВСУ

Шойгу сообщил о приказе Путина увести срочников от границы из-за атак ВСУ

Министр обороны РФ, генерал армии Сергей Шойгу после заседания Совета безопасности рассказал, что российская разведка за две недели до попыток Вооруженных сил Украины перейти границу России получила информацию о планах украинских сил, и президент Владимир Путин приказал отвести из приграничных районов подразделения, в которых проходят службу срочники.

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