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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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17-летний Эндрик забил в 3-м подряд матче за сборную Бразилии – Мексике на 90+6. Он выходил на замену во всех 3 играх

17-летний форвард, который в июле станет игроком «Реала», стал автором победного гола бразильцев в товарищеском матче с Мексикой (3:2).

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