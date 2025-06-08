Клишас: началась активная фаза денацификации Днепропетровской области

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Наступление ВС РФ в Днепропетровской области говорит о начале активной фазы денацификации этого региона, заявил глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.
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