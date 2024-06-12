Игорь Комаров поздравил жителей ПФО с Днем России

Полпред Президента РФ в ПФО Игорь Комаров поздравил жителей Приволжья с Днем России. «Многовековая сплочённость, добрососедство и любовь к родной земле – на этом фундаменте мы строим современную, сильную и независимую Россию, страну для счастливой жизни», — отметил он.