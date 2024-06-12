Игорь Комаров поздравил жителей ПФО с Днем России

Полпред Президента РФ в ПФО Игорь Комаров поздравил жителей Приволжья с Днем России. «Многовековая сплочённость, добрососедство и любовь к родной земле – на этом фундаменте мы строим современную, сильную и независимую Россию, страну для счастливой жизни», — отметил он.
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