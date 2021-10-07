Невакцинированным жителям Латвии запретят посещать магазины

В Латвии совет по кризисному управлению рассмотрел принятие закона, запрещающего посещение магазинов для людей, не осуществивших вакцинацию от COVID, в качестве исключения выступают лишь торговые точки, где продаются товары первой необходимости.
В Латвии совет по кризисному управлению рассмотрел принятие закона, запрещающего посещение магазинов для людей, не осуществивших вакцинацию от COVID, в качестве исключения выступают лишь торговые точки, где продаются товары первой необходимости.
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