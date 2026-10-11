Волшебные татуировки: как ученые создали исчезающие рисунки, которые появляются и пропадают по команде

Представьте себе татуировку, которая появляется и исчезает по вашему желанию. Это уже не фантастика — ученые из Университета Колорадо в Боулдере создали инновационные чернила PhotoTat, которые меняют цвет под воздействием ультрафиолета и исчезают при ярком дневном свете.