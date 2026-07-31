Минэнерго разработает план стабилизации электроснабжения Крыма

Минэнерго и Минстрой России разработают план стабилизации электроснабжения в Крыму. Заместители министров Грабчак и Хусаинов провели совещание по вопросам топливно-энергетического комплекса, обсуждая аварийные меры и создание запаса необходимых материалов.
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