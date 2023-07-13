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Сыгран шестой тур на международном шахматном турнире в Сербии

Сыгран шестой тур на международном шахматном турнире в Сербии

Во главе турнирной таблицы на международном шахматном турнире в Парачине (Сербия) находятся сразу четыре шахматиста после шестого тура 12 июля, итоги тура опубликованы на специализированном сервере шахматных результатов chess-results.

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