Сыгран шестой тур на международном шахматном турнире в Сербии

Во главе турнирной таблицы на международном шахматном турнире в Парачине (Сербия) находятся сразу четыре шахматиста после шестого тура 12 июля, итоги тура опубликованы на специализированном сервере шахматных результатов chess-results.
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