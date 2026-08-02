Певица Глюкоза выложила фото с ярко-красными волосами и размазанной тушью

Певица Глюкоза (настоящее имя Наталья Чистякова-Ионова) провела прямой эфир с красными волосами. Знаменитость поделилась кадрами в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).
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