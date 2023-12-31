Врач Водовозов: люди с хроническими болезнями более чувствительны к смене погоды

Резкое похолодание ожидается в столичном регионе. Медицинский блогер, врач-терапевт высшей категории и член Клуба научных журналистов Алексей Водовозов объяснил «360», как смена погоды влияет на здоровье, и для кого это наиболее опасно.
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