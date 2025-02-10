В Госдуме призвали маркировать продукты с содержанием насекомых

Заместитель Председателя Государственной Думы Российской Федерации Борис Чернышев высказался по поводу того, что теперь в державах Европейского Союза возможно продавать съедобную продукцию, которая состоит из насекомых.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии