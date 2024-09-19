Новый эксперимент, подготовленный властями для граждан

Автомобильный транспорт в пятницу не будет курсировать по ряду улиц в центре столицы. Это однодневный эксперимент, приуроченный к Европейской неделе мобильности, который планируется провести с 10:00 до 20:00.
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