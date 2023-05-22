Квартира мечты: как выбрать вторичку и не нажить проблем при покупке

Вторичное жилье привлекает покупателей многими неоспоримыми плюсами. Как правило, такие дома располагаются в обжитых районах с развитой инфраструктурой и транспортной доступностью, более того, есть возможность заселиться сразу после приобретения.
Вторичное жилье привлекает покупателей многими неоспоримыми плюсами. Как правило, такие дома располагаются в обжитых районах с развитой инфраструктурой и транспортной доступностью, более того, есть возможность заселиться сразу после приобретения.
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