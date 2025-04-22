Валютный рынок: рубль укрепляется, доллар под давлением торговых конфликтов

Доллар теряет позиции на фоне разногласий Трампа и Пауэлла, а также торгового конфликта с Китаем. В России налоговый период укрепляет рубль, достигая отметки 75 за доллар, но курс может вернуться к 80 рублям уже во второй половине года, считает эксперт Дмитрий Александров.