В Новосибирской области простятся с погибшим на СВО Александром Кудрявцевым

Парень ушёл на СВО добровольцем в 19 лет и погиб через год.В Черепановском районе Новосибирской области простятся с Александром Кудрявцевым, погибшим при выполнении воинского долга в зоне проведения специальной военной операции.
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