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  • elenaprekrasnaya2012
    Шикарное описание стилиста... Очень понравилось!Королевский стиль...

В Подмосковье на треть снизилось предложение дач и домов к началу сезона

В Подмосковье на треть снизилось предложение дач и домов к началу сезона

Предложение загородного жилья в Московской области снизилось на 32% Одной из причин снижения количества загородных объектов в экспозиции стало вымывание наиболее экономичных вариантов на фоне того, что предложение не прибавляется новыми объектами На вторичном рынке загородной недвижимости Московской области в апреле 2025 года в продаже находится 92,97 тыс.

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