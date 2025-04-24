В Подмосковье на треть снизилось предложение дач и домов к началу сезона

Предложение загородного жилья в Московской области снизилось на 32% Одной из причин снижения количества загородных объектов в экспозиции стало вымывание наиболее экономичных вариантов на фоне того, что предложение не прибавляется новыми объектами На вторичном рынке загородной недвижимости Московской области в апреле 2025 года в продаже находится 92,97 тыс.