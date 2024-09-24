24 сентября 1990 года Верховный Совет СССР предоставил М.С. Горбачёву чрезвычайные полномочия для перехода к рыночной экономике.
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24 сентября 1990 года Верховный Совет СССР предоставил М.С. Горбачёву чрезвычайные полномочия для перехода к рыночной экономике.
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