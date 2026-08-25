НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Дмитрий Губерниев: «Спартак» ошибется, если сейчас уверует, что все будет хорошо. Они будут бороться за титул, но и «Зенит» тоже. Нужно воспитывать психологию победителя»

Комментатор и ведущий « Матч ТВ » Дмитрий Губерниев заявил, что « Спартаку » не стоит расслакбляться после победы над « Зенитом ».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии