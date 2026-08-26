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Газета.ру

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Музей Победы подготовил масштабную программу ко Дню Москвы

Музей Победы подготовил масштабную программу ко Дню Москвы

Музей Победы проведет 5 и 6 сентября масштабную культурную программу «С днем рождения, Москва!». Гости смогут посетить бесплатные экскурсии, интеллектуальную викторину, кинопоказ, концертный марафон и новую выставку, сообщили в музее.

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