Музей Победы подготовил масштабную программу ко Дню Москвы

Музей Победы проведет 5 и 6 сентября масштабную культурную программу «С днем рождения, Москва!». Гости смогут посетить бесплатные экскурсии, интеллектуальную викторину, кинопоказ, концертный марафон и новую выставку, сообщили в музее.
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