История праздника Дня астрономии, который отмечается 2 мая 2025 года AdministratorДень астрономии – это особый праздник, который дважды в год отмечают астрономы и все, кто неравнодушен к тайнам Вселенной.
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