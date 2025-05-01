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История праздника Дня астрономии, который отмечается 2 мая 2025 года

История праздника Дня астрономии, который отмечается 2 мая 2025 года

История праздника Дня астрономии, который отмечается 2 мая 2025 года AdministratorДень астрономии – это особый праздник, который дважды в год отмечают астрономы и все, кто неравнодушен к тайнам Вселенной.

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