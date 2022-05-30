Харьковчане окрестили Зеленского злом за расстрел города накануне

Владимир Зеленский в воскресенье посетил Харьков, где провел рабочее совещание по ситуации в городе и области с участием главы областной военной администрации Синегубова и городского головы Игоря Терехова В обладминистрации сообщили, что Зеленский в ходе поездки «встретился с военными и побывал в местах разрушенной архитектуры Харькова».
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