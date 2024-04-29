Когда у Земли появилось магнитное поле — вы удивитесь

С миру по нитке. Много разных интересных новостей и статей.

Ученые исследовали железистые породы в Гренландии, которые оставались нетронутыми миллиарды лет. Это позволило выяснить когда на Земле возникло магнитное поле, а также определить, насколько оно было мощным.