Когда у Земли появилось магнитное поле — вы удивитесь

Ученые исследовали железистые породы в Гренландии, которые оставались нетронутыми миллиарды лет. Это позволило выяснить когда на Земле возникло магнитное поле, а также определить, насколько оно было мощным.
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