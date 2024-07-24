Төмән шәһәрендә Сабантуй 27 июльдә була

27 июльдә 12.00 сәгатьтә Төмән шәһәренең Заречный паркында Сабантуй була. Татар халык милли бәйрәмендә татар утарлары, милли ашлар, халык һөнәрләре остаханәсе, көрәш һәм башка спорт ярышлары тәкъдим ителәчәк.
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