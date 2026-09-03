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Пятый канал

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Лавров: Россия не будет умолять Европу отменить санкции

Лавров: Россия не будет умолять Европу отменить санкции

Москва не намерена выпрашивать у Брюсселя отмену санкционных ограничений. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на сессии «Дипломатия правды» в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

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