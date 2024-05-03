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Монтгомери о 0+0 Пастрняка в 5-й и 6-й играх с «Торонто»: «Лидеры должны быть лидерами. Он должен активизироваться»

«Брюинс» уступили «Торонто» в шестом матче серии первого раунда Кубка Стэнли (1:2, 3-3). Седьмая игра пройдет в Бостоне (начало – 5 мая в 03:00 по московскому времени).

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