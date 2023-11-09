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Лавров фразой "блажен, кто верует" описал слова Байдена по Украине

Лавров фразой "блажен, кто верует" описал слова Байдена по Украине

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал народным высказыванием заявление координатора по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джона Кирби о том, что президент США верит в возращение Украиной утраченных территорий.

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