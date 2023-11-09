Лавров фразой "блажен, кто верует" описал слова Байдена по Украине

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал народным высказыванием заявление координатора по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джона Кирби о том, что президент США верит в возращение Украиной утраченных территорий.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии