‼️Трамп заявил, что не приглашал Зеленского на инаугурацию

Трамп заявил, что не приглашал Зеленского на инаугурацию и может пересмотреть разрешение Байдена на удары дальнобойными ракетами вглубь России ▪️Трамп считает "ошибочным и глупым" решение администрации Байдена позволить Украине использовать американское оружие для ударов по территории России и может пересмотреть его.