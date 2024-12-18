‼️Трамп заявил, что не приглашал Зеленского на инаугурацию

Медвежий угол
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Медвежий угол

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Комментарии
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валерий тимофеев
Официального приглашения киевскому торчку небыло, но рыжий сказал, если приедет, место для него найдется! И ведь эта бункерная крыса, сметя пару дорожек первоклассного герыча, бросит свой скилет в самолет и полетит к доне! Можно делать ставки!!
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