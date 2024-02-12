В Архангельской области гравий сменят на асфальт за 1,5 миллиарда рублей

В Архангельской области круглосуточно ведут капитальный ремонт дороги на Пинегу и МезеньВ Архангельской области продолжается капитальный ремонт автодороги, соединяющей Мезень и Пинегу с областной столицей.
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