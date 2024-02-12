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  • YYYYYYY XXXXXXX
    Выпороть прилюдно и отправить на принудительные работы ...Банда девятикласс...
  • Александр Сысоев
    Отличная идея. Надо ее распространить по городам, где есть вузы.В вузах Москвы со...
  • Ирина
    Ну, и какой же рейтинг?Чего тут можно было пугаться?Написать нечего?Ерундой занимаетесь....Озвучен реальный ...

В Архангельской области гравий сменят на асфальт за 1,5 миллиарда рублей

В Архангельской области гравий сменят на асфальт за 1,5 миллиарда рублей

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