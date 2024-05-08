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Ответ России на иностранное вмешательство в СВО будет незамедлительным и жёстким

Ответ России на иностранное вмешательство в СВО будет незамедлительным и жёстким

Завтра в 16.00 обявим Англии войну (цитата из фильма) Посла Британии вызвали в МИД и ему был выражен решительный протест в связи с заявлением главы МИД Кэмерона о праве Киева наносить удары по России британским оружием.

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Комментарии
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Алексей Сафронов
.... когда-нибудь...&quot;сдохнет ишак или умрёт падишах&quot;- сказал Хаджи Насреддин.
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