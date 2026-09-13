Идеологическая провокация на бульваре Пушкина,нет чтобы сладкую вату продавал наш, отечественный колобок,а не какой то спидермен,а потом удивляемся чт...

Идеологическая провокация на бульваре Пушкина,нет чтобы сладкую вату продавал наш, отечественный колобок,а не какой то спидермен,а потом удивляемся что наши дети курят.
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