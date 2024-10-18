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Бизнес журнал. Центр

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Дебиторская задолженность «Уздэуавто-Воронеж» выставлена на аукцион

Дебиторская задолженность «Уздэуавто-Воронеж» выставлена на аукцион

Право требования обанкротившегося ЗАО ПИИ «Уздэуавто-Воронеж», которое было единственным официальным дистрибьютором бренда Uz-Daewoo автоконцерна GM Uzbekistan, к узбекистанскому АО «Уздэу авто» выставлено на торги за 417,5 млн рублей.

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