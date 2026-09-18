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Аргументы и Факты

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Эксперт Валинуров объяснил, почему работодателю важно хвалить подчиненных

Эксперт Валинуров объяснил, почему работодателю важно хвалить подчиненных

Своевременная похвала подчиненных является обязательной управленческой компетенцией, которая подтверждает отсутствие претензий к работнику и поддерживает его мотивацию.

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