Пульт управления погодой у ребенка, который с ним балуется. Представляем прогноз на 21 мая в Туле

Пульт управления погодой у ребенка, который с ним балуется. Представляем прогноз на 21 мая в ТулеСегодня, 21 мая, воздух напоен теплом, словно заботливыми руками весны укутывает нас ласковое одеяло с температурой +20 °C.
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