Журова о потере Россией победы в медальном зачете ОИ-2014: на Западе раскрутят

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова отреагировала на то, что Россия окончательно потеряла победу в медальном зачете Олимпийских игр 2014 года в Сочи, и заявила, что таким образом России напоминают о допинговых проблемах.
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